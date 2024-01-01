Шипов: у FIDE нет оснований не пускать шахматиста Фируджа на турнир претендентов

Соревнования пройдут с 2 по 25 апреля в Торонто

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) не имеет оснований отказать представителю Франции Алиреза Фируджа в участии в турнире претендентов. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

По итогам 2023 года Фируджа занял шестое место в мировом рейтинге, самое высокое среди тех, кто еще не отобрался на турнир претендентов, что должно позволить ему принять участие в соревнованиях.

"Как я уже говорил, отбор по рейтингу нужно упразднить и заменить на что-то другое, благо вариантов полно. Международной шахматной федерации почему-то не понравилось, что Фируджа решил набрать рейтинг именно под Новый год, а не в феврале или ноябре. Понятно, что он играл не самые сильные турниры, которые, скорее всего, и создавались, чтобы поднять ему рейтинг, но все это не запрещено никакими правилами, Фируджа действовал абсолютно легально, приспособился к правилам игры и набрал необходимые себе очки, так что я полностью на его стороне", - сказал Шипов.

"Пока не объявлен последний участник турнира претендентов, говорить о том, что отбор окончен, рано. FIDE уже пробовала поменять правила после одного из турниров, где сыграл Фируджа, так что не исключено, что и здесь они что-нибудь придумают", - добавил собеседник агентства.

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто. На данный момент участие в турнире претендентов гарантировали себе россиянин Ян Непомнящий, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индийцы Видит Гуджрати, Рамешбабу Прагнанандха и Доммараджу Гукеш, а также азербайджанец Ниджат Абасов.