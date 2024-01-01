Тардиф пожелал России возвращения на соревнования в 2024 году

Сборные России и Белоруссии пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года

ТАСС, 1 января. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф пожелал российским сборным вернуться на соревнования. Комментарий Тардифа приводит "Спорт-Экспресс".

"Желаю, чтобы в 2024 году вся семья IIHF вновь оказалась в полном сборе. Речь в том числе и о возвращении Федерации хоккея России к нашим соревнованиям. Вдобавок желаю мира во всем мире", - сказал он.

Сборные России и Белоруссии по решению IIHF пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве.