Хоккеист "Миннесоты" Карпизов из-за травмы пропустит одну-две недели

Российский нападающий в ночь на 31 декабря получил повреждение в матче НХЛ против "Виннипега"

ТАСС, 1 января. Восстановление российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилла Капризова от травмы займет одну-две недели. Об этом на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил журналист портала The Athletic Майкл Руссо.

В ночь на 31 декабря по московскому времени Карпизов не доиграл матч регулярного чемпионата с "Виннипегом" (2:4) из-за травмы. Российский нападающий пропустил повторную встречу с "Виннипегом" (2:3), которая состоялась на следующий день. В 34 играх текущего сезона форвард забросил 13 шайб и сделал 21 результативную передачу.

Капризову 26 лет, он выступает за "Миннесоту" с 2020 года. В сезоне-2021/22 российский нападающий установил рекорд клуба по набранным очкам, заброшенным шайбам и результативным передачам за один сезон. Форвард в 81 игре забросил 47 шайб и сделал 61 результативную передачу. Капризов является олимпийским чемпионом 2018 года.

"Миннесота" в 35 матчах нынешнего сезона набрала 36 очков и занимает седьмое место в Центральном дивизионе.