Лидер чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал дубль и преодолел отметку в 150 голов за клуб в матчах Английской премьер-лиги

ТАСС, 2 января. "Ливерпуль" со счетом 4:2 дома победил "Ньюкасл" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Энфилд".

Забитыми мячами в составе "Ливерпуля" отметились Мохамед Салах (49-я, 86-я минуты), Кёртис Джонс (74) и Коди Гакпо (78). У проигравших отличились Александер Исак (54) и Свен Ботман (81). На 22-й минуте Салах не реализовал пенальти. На 85-й минуте он забил после удара с 11-метровой отметки. Египтянин забил 150-й и 151-й голы за "Ливерпуль" в чемпионатах Англии.

В первом тайме судьи отменили по голу "Ливерпуля" и "Ньюкасла" из-за офсайдов после вмешательства видеоассистентов рефери (VAR).

"Ливерпуль" не проигрывает в Английской премьер-лиге 13 матчей подряд (8 побед и 5 ничьих). Команда набрала 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице. "Ньюкасл" потерпел третье поражение подряд и с 29 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре "Ливерпуль" 21 января на выезде сыграет с "Борнмутом". "Ньюкасл" 13 января примет "Манчестер Сити".