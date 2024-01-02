Надаль одержал первую победу после травмы

Испанец победил австрийца Доминика Тима в первом круге турнира в Брисбене

ТАСС, 2 января. Испанец Рафаэль Надаль победил австрийца Доминика Тима в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Надаля, который попал в основную сетку благодаря специальному приглашению. Тим прошел в основную часть соревнований после победы в квалификации. Следующим соперником испанца будет победитель матча Аслан Карацев (Россия) - Джейсон Кублер (Австралия).

Надаль провел первый матч в одиночном разряде с 18 января 2023 года, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open и досрочно завершил сезон из-за травмы. 31 декабря Надаль провел первый матч после повреждения, в игре парного разряда на турнире в Брисбене он и его соотечественник Марк Лопес уступили австралийцам Марку Пёрселлу и Джордану Томпсону (4:6, 4:6). В связи с пропуском сезона-2023 Надаль впервые с апреля 2005 года выпал из топ-10 мирового рейтинга, являясь рекордсменом по количеству недель подряд, проведенных в десятке рейтинга ATP (912). Ранее испанский теннисист неоднократно заявлял, что сезон-2024 может стать последним в его профессиональной карьере.

Надалю 37 лет, на данный момент он занимает 672-е место в рейтинге ATP. На его счету 92 победы на турнирах под эгидой организации, в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году Надаль победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Лопесом - в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Тиму 30 лет, он является 98-й ракеткой мира, ранее спортсмен занимал третью строчку в мировом рейтинге. На его счету 17 побед на турнирах ATP. В 2020 году он выиграл US Open, также австриец трижды выходил в финал турниров Большого шлема - Australian Open (2020) и Roland Garros (2018, 2019), где дважды уступил Надалю. В матчах между Надалем и Тимом счет стал 10-6 в пользу испанца, спортсмены провели первую встречу с ноября 2020 года, когда австрийский теннисист одолел соперника в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

Турнир в Брисбене относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард", его призовой фонд составляет более $661 тыс. Соревнования в австралийском городе завершатся 7 января.