Уэйн Руни покинул пост главного тренера футбольного клуба "Бирмингем"

Под его руководством команда в 15 матчах одержала 2 победы

ТАСС, 2 января. Руководство английского футбольного клуба "Бирмингем" приняло решение уволить главного тренера Уэйна Руни. Об этом сообщает газета Mirror.

Сообщается, что такое решение было принято после поражения от "Лидса" со счетом 0:3 в матче 26-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Англии.

Руни возглавил клуб 11 октября, контракт был рассчитан на 3,5 года. Под руководством англичанина клуб в 15 матчах одержал всего 2 победы. В турнирной таблице "Бирмингем" занимает 20-е место, набрав в 26 турах 28 очков.

Руни 37 лет. Ранее он руководил английским "Дерби", в том числе выполнял функции играющего тренера, и американским "Ди Си Юнайтед".

В составе английского "Эвертона" Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года футболист перешел в "Манчестер Юнайтед", где стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола в 559 матчах), а в июле 2017 года вернулся в команду из Ливерпуля. В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз - трофей клубного чемпионата мира. В составе сборной Англии Руни забил 53 мяча, что является вторым результатом в истории национальной команды, в марте 2023 года его обошел Гарри Кейн.