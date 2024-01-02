Чемпион мира 2014 года хоккеист Анисимов подписал контракт с фарм-клубом "Рейнджерс"

Просмотровое соглашение российского нападающего с командой "Хартфорд" рассчитано на 25 игр

ТАСС, 2 января. Чемпион мира 2014 года российский нападающий Артем Анисимов подписал пробный контракт с клубом Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Хартфорд". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Хартфорд" является фарм-клубом команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс". Пробный контракт в АХЛ рассчитан на 25 игр. После этого игрок имеет право подписать обычный контракт с клубом.

Анисимову 35 лет, он выступал за "Хартфорд" с 2007 по 2009 год. Нападающий был выбран "Рейнджерс" на драфте 2006 года под общим 54-м номером. В НХЛ Анисимов выступал за "Рейнджерс", "Коламбус", "Чикаго" и "Оттаву", в Континентальной хоккейной лиге - за ярославский "Локомотив". Сезон-2022/23 россиянин провел в клубе АХЛ "Лихай Вэлли".

В составе сборной России Анисимов стал чемпионом мира 2014 года, дважды серебряным (2010, 2015) и один раз бронзовым (2019) призером мировых первенств.