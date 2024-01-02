В Москве прошла премьера шоу Марии Киселевой "Сказ о русских берегах"

Одну из главных ролей в представлении сыграла двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Премьера шоу на воде театра трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой "Сказ о русских берегах" состоялась в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В шоу рассказывается история юноши Кости, которого сыграл трехкратный обладатель Кубка Европы по прыжкам в воду Константин Ханбеков, и говорящей щуки по имени Ассоль в исполнении в представилении сыграла двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной. Они держат путь в Архангельск для передачи сундука с драгоценными камнями для строительства порта. По пути герои побывали в разных городах в различные эпохи - в Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде, на Уральских горах, а также посетили строительство Байкало-Амурской магистрали и Арктику.

"Это история о путешествии в пространстве и времени по нашей стране, осваивании наших берегов. Мы следим за историей, за самыми глобальными и масштабными событиями в нашей стране. У нас есть плохие герои, есть хорошие, но, как всегда, добро побеждает зло", - сказала Киселева.

Шоу будет идти в Москве до 8 января. Затем оно будет показано в Екатеринбурге (20-21 января), Иркутске (9-10 февраля), Красноярске (23-25 февраля) и Казани (6-7 марта).