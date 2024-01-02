Соловейчик уверен, что новые программы российского дзюдо принесут результат в 2024 году

Президент Федерации дзюдо России положительно оценил работу организации по развитию массового дзюдо в стране

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик доволен работой организации по развитию массового дзюдо и результатами сборной страны, он уверен, что предстоящий год станет показательным в этом отношении. Об этом Соловейчик заявил ТАСС.

"Со спортивной точки зрения наши дзюдоисты добились значительных успехов - Арман Адамян и Инал Тасоев стали чемпионами мира в предолимпийский год, набран олимпийский рейтинг почти во всех весовых категориях, и у нас есть хорошие шансы добрать недостающий. Мы провели огромное количество внутренних соревнований, сумев перестроиться в непростой ситуации. Да, у нас меньше международных турниров, вообще нет международных тренировочных сборов, но российское дзюдо активно развивается", - рассказал Соловейчик.

"В 2023 году мы заложили большую базу для развития дзюдо в стране и рассчитываем в наступившем увидеть результаты этой работы. Они видны не сразу, но 2024 год будет показателен с этой точки зрения, - отметил глава ФДР. - Российские соревнования становятся все привлекательнее для болельщиков. Мы достигли успехов в привлечении новых членов нашей семьи дзюдо благодаря многочисленным программам, в числе которых "Мой первый пояс дзюдо", "Семья чемпионов", "Школьная лига", "Дошкольное дзюдо".

Соловейчик уверен, что для реализации задач в новом году у команды ФДР есть все необходимое.

"Мы стали меньше думать о том, как выглядим со стороны, а занялись внутренним развитием. Приятно отметить, что мы справились практически со всеми поставленными задачами. Но год завершен, впереди у нас новые амбициозные цели, и для их реализации у нас все есть - хорошая команда, хорошие возможности благодаря партнерам. Трудности и препятствия тоже понятны, но мы знаем способы их преодоления", - подчеркнул Соловейчик.