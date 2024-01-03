Определились полуфинальные пары молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею

4 января американцы сыграют с финнами, сборная Швеции - с командой Чехии

ТАСС, 3 января. Сборная Швеции со счетом 3:2 после овертайма обыграла команду Швейцарии и стала последним полуфиналистом молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Соревнования проходят в шведском Гётеборге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Отто Стенберг (2-я минута), Юнатан Леккеримяки (19) и Аксель Сандин-Пеликка (66). У проигравших отличились Йан Хорнекер (38) и Ник Майле (50).

В других четвертьфиналах сборная Финляндии обыграла команду Словакии (4:3 ОТ), американцы разгромили латвийских хоккеистов (7:2). Действующий победитель турнира сборная Канады уступила чехам (2:3) и впервые с 2019 года осталась без медалей молодежного чемпионата мира.

В полуфиналах сборная США сыграет с командой Финляндии, шведы встретятся с чехами. Полуфинальные встречи пройдут 4 января. Финал состоится 5 января.

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