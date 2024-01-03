Алек Болдуин восхитился Камилой Валиевой

В 2022 году актер назвал российскую фигуристку великим талантом и поддержал после случившегося с ней допингового скандала

ТАСС, 3 января. Актер Алек Болдуин оставил восторженный комментарий под видео, на котором олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристов россиянка Камила Валиева катается в Парке Горького. Видео было опубликовано Валиевой в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Боже милостивый", - написал Болдуин в комментариях под видео на странице Валиевой.

После командного турнира на Олимпиаде 2022 года Болдуин выразил восхищение выступлением Валиевой, сравнив его с песней, поэмой и живописью. Позднее актер назвал российскую фигуристку великим талантом и поддержал после случившегося с ней допингового скандала.

Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место. Ожидается, что Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу спортсменки до 12 февраля 2024 года.