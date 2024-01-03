Мирра Андреева обыграла Самсонову во втором круге теннисного турнира в Брисбене

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1

ТАСС, 3 января. Россиянка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой, не имеющей номера посева на турнире. Самсонова была посеяна под четвертым номером. В третьем круге Андреева сыграет с представительницей Австралии Ариной Родионовой (без номера посева).

Ранее в третий круг турнира вышли россиянки Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Дарья Касаткина. Екатерина Александрова не сумела выйти в третий круг, уступив аргентинке Хулии Риере.

Андреевой 16 лет, она занимает 58-е место в рейтинге WTA. В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.

Самсоновой 25 лет, она располагается на 15-й строчке мирового рейтинга. На ее счету четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500. Он проводится на покрытии "хард" и завершится 7 января. Общий фонд турнира - более $1,7 млн. Действующей победительницей является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2015).