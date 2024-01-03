Судья Суровы рассказал, что наказал бы даже Карлсена за участие в договорной партии

На чемпионате мира по блицу арбитр присудил по 0 очков россиянам Даниилу Дубову и Яну Непомнящему за договорную ничью

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный арбитр чемпионата мира по рапиду и блицу в Самарканде Иван Суровы наказал бы даже лидера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена, если бы он принял участие в договорной партии. Об этом Суровы рассказал ТАСС.

"Если бы в такой партии принял участие Карлсен, то я поступил бы точно так же, - сказал Суровы. - Многие гроссмейстеры после той партии благодарили меня. Когда арбитры выносят строгие решения игрокам за доской под номером 50 - это привычно. Но не на второй доске. Для меня же разницы нет - первая это доска или 80-я. Если это договорная партия, я всегда приму решение лишить обоих шахматистов очков".

29 декабря в партии 11-го тура чемпионата мира по блицу россияне Даниил Дубов и Ян Непомнящий сделали несколько ходов исключительно конями, после чего поставили фигуры в исходное положение и согласились на ничью. Суровы присудил по 0 очков Дубову и Непомнящему. Оба гроссмейстера подали апелляции на решение, которые были отклонены. В СМИ эта партия получила название "танец конями".