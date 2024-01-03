FIDE объявила о проведении первого Кубка мира среди юношей

Соревнования пройдут в Батуми летом 2024 года

ТАСС, 3 января. Первый юношеский Кубок мира по шахматам пройдет в Грузии в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Соревнования пройдут с 22 июня по 3 июля в Батуми. Турнир проведут в трех возрастных категориях - до 8, 10 и 12 лет. Сначала участники будут разделены на две группы по 24 человека и проведут семь партий по швейцарской системе. Затем шахматисты сыграют с соперниками, которые заняли аналогичные места в другой группе.

Три лучших игрока в каждой возрастной категории получат награды: кубки, медали, дипломы и гаджеты, которые будут распределены согласно итоговым позициям.