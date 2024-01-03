Тренер сборной России по пляжному футболу считает 2023 год плодотворным для команды

Михаил Лихачев отметил, что удалось провести 26 международных матчей, в которых одержано 23 победы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сезон в 2023 году получился плодотворным и успешным для мужской сборной России по пляжному футболу. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Михаил Лихачев.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил журналистам, что организация продлила контракт с Лихачевым на два года.

"Хотя мы отстранены от официальных международных соревнований, все-таки в двух из них приняли участие в 2023 году - это Кубок наций и Игры стран СНГ в Минске, - сказал Лихачев. - Удалось выиграть Кубок наций, очень представительный турнир, очень классное соревнование с участием четырех сборных, входящих в топ-10 мирового рейтинга. Пожалуй, самый запоминающийся момент сезона. В целом нам удалось провести в такое непростое время 26 международных матчей в национальной сборной, 23 победы одержано. Поэтому я считаю, что сезон был весьма плодотворный и успешный. Хороший получился год для мужской сборной".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России по пляжному футболу провела 26 матчей в различных турнирах. Российская команда выиграла Бетсити - Кубок наций, в котором также принимали участие сборные Ирана, ОАЭ и Сенегала.