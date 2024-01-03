Футболист "Аталанты" Миранчук забил мяч и отдал голевую передачу в матче Кубка Италии

Команда российского полузащитника победила со счетом 3:1 "Сассуоло"

ТАСС, 3 января. "Аталанта" со счетом 3:1 обыграла "Сассуоло" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.

Дублем в составе победителей отметился Шарль де Кетеларе (24-я и 63-я минуты). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук отличился на 71-й минуте, также он отдал голевую передачу в эпизоде со вторым голом команды. На 87-й минуте Миранчук был заменен. В составе гостей гол забил Даниэль Болока (90+5).

На счету Миранчука два гола и три передачи в 14 матчах нынешнего сезона.

В четвертьфинале "Аталанта" сыграет с "Миланом", который на стадии 1/8 финала одолел "Кальяри" (4:1).