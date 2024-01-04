Бразильский футболист "Зенита" Ренан перешел в "Интернасьонал" на правах аренды

Соглашение будет действовать до конца 2024 года

ТАСС, 4 января. Бразильский защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Роберт Ренан на правах аренды будет выступать за бразильский "Интернасьонал". Об этом сообщила пресс-служба "Зенита".

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2024 года в Бразилии. Ранее радиостанция Radio Grenal сообщала, что "Зенит" может досрочно вернуть игрока из аренды летом, однако российский клуб должен будет заплатить €4 млн в качестве компенсации.

Ренану 20 лет, он перешел в "Зенит" в январе 2023 года. Защитник провел за петербургскую команду 18 матчей и не отметился результативными действиями. С "Зенитом" Ренан стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. Ранее защитник выступал за "Коринтианс", в составе основной команды он принял участие в 13 играх и записал на свой счет голевую передачу.

В минувшем сезоне "Интернасьонал" занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.