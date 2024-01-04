Аленичев назвал Романцева тонким психологом и фанатом футбола

4 января российскому тренеру исполнилось 70 лет

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев является большим фанатом футбола и сильным психологом. Такое мнение ТАСС высказал победитель Лиги чемпионов 2004 года Дмитрий Аленичев.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет.

"Говорить о его вкладе в успехи "Спартака" даже ничего и не нужно, его достижения говорят сами за себя, - сказал Аленичев. - Если говорить обо мне, то именно благодаря ему я стал тем, кем стал, уехал в свое время в Италию, где в те времена был самый сильный чемпионат. Я неоднократно его благодарил за его карьеру, труд, терпение, он со мной очень много работал, занимался, разговаривал, для меня он номер один".

"Олег Иванович сам играл на высоком уровне, поэтому хорошо разбирался в различных нюансах. Он большой фанат футбола, буквально им жил, и он очень тонкий психолог, всегда в стрессовых ситуациях он умел найти нужные слова и подход к каждому футболисту", - добавил собеседник агентства.

Романцев занимал пост главного тренера "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока он становился чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.