Шахматист Хисматуллин прокомментировал инцидент с Дудой на чемпионате мира по рапиду

Гроссмейстер обратился к СМИ с просьбой не политизировать эту ситуацию

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский шахматист Денис Хисматуллин не согласен с решением поляка Яна-Кшиштофа Дуды отказаться от рукопожатия с ним, однако не собирается писать заявление в комиссию по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE), поскольку этот инцидент его не оскорбил. Об этом говорится в заявлении Хисматуллина, которое в своем телеграм-канале опубликовал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Инцидент произошел 26 декабря перед партией первого тура чемпионата мира по рапиду в Самарканде. Хисматуллин протянул руку Дуде, однако поляк отказался пожимать ее. Партия, в которой Хисматуллин играл черными фигурами, завершилась вничью.

"В первые дни года я неожиданно проснулся знаменитым, началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Карякиным неоднократно посещал зону специальной военной операции с гуманитарными миссиями, - заявил Хисматуллин. - После этого популярный шахматный сайт chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте. Что касается моего мнения относительно решения Дуды не подавать руку перед началом нашей партии, то я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски".

"Хотел бы обратиться к СМИ с просьбой не разгонять и не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и уж точно не оскорблять польскую нацию в целом. Больше того, скажу, что если мне представится случай еще раз сыграть с Дудой, то я снова подам руку перед партией, но не потому что я такой глупый и наивный, а потому что так меня учил поступать отец, когда обучал шахматам в раннем детстве, так меня учил поступать первый тренер. Есть понятия, которые мы проносим через всю нашу жизнь. Также я не собираюсь писать заявление в комиссию по этике FIDE с требованием дисквалификации для моего соперника, поверьте, что я не расстроился, не оскорбился и уж точно не получил морального вреда после которого не смог ни спать, ни есть", - добавил он.