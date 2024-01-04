Футболист "Реал Сосьедад" Захарян готов сыграть в матче с "Малагой"

Встреча пройдет 7 января

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского "Реал Сосьедад" Арсен Захарян тренируется с командой и готов сыграть в матче 1/16 финала Кубка Испании с "Малагой". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

Встреча между "Малагой" и "Реал Сосьедад" пройдет 7 января и начнется в 23:00 мск. Захарян пропустил матч 18-го тура чемпионата Испании против "Кадиса" из-за травмы.

"Он тренируется с командой и готов играть", - сообщили в пресс-службе клуба.

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" 19 августа из московского "Динамо". В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 18 матчей в разных турнирах и отметился результативной передачей.