В "Монако" рассказали о состоянии футболиста Головина после выхода из отпуска

Игроки команды вернулись из отпуска 2 января

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин тренируется в общей группе после выхода из отпуска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Монако".

"Игроки вернулись из отпуска 2 января, за исключением Вандерсона, [Гильермо] Марипана и Головина, которым дали дополнительный день из-за долгой поездки обратно в Монако. Ничего особенного, они все тренируются", - сообщили в пресс-службе "Монако".

7 января "Монако" на выезде сыграет против "Ланса" в матче 1/32 финала Кубка Франции, встреча начнется в 16:30 мск. В последней игре перед отпуском "Монако" на выезде обыграл "Тулузу" (2:1) в матче чемпионата Франции, Головин был удален.

В текущем сезоне 27-летний Головин провел за "Монако" 15 матчей в чемпионате Франции, забив 5 мячей и отдав 2 результативные передачи.