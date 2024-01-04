Умер рекордсмен по числу матчей среди тренеров "Балтики" Леонид Ткаченко

Ему было 70 лет

ТАСС, 4 января. Тренер калининградского футбольного клуба "Балтика" Леонид Ткаченко умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причины смерти не сообщаются.

Ткаченко входил в тренерский штаб действующего наставника "Балтики" Сергея Игнашевича с 2022 года, в прошлом сезоне калининградская команда вышла в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Ткаченко был главным тренером "Балтики" с 1995 по 1998 год, с 2005 по 2006 год и в 2010 году. Также он был президентом клуба (1997-1998), спортивным директором (2010) и тренером-консультантом калининградской команды (2019-2022). Ткаченко является рекордсменом по числу матчей в качестве главного тренера "Балтики" (221).

Под руководством Ткаченко "Балтика" в 1995 году вышла в высший дивизион чемпионата России и в сезоне-1996 завершила турнир на седьмом месте, что является лучшим показателем в истории команды. Также Ткаченко был главным тренером харьковского "Металлиста" (1989-1992, 2000), саратовского "Сокола" (1999, 2002-2003), махачкалинского "Анжи" (2001-2002), петербургского "Динамо" (2007-2008).