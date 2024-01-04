"Балтика" рассмотрит варианты увековечивания памяти тренера Ткаченко

Бывший наставник команды умер 4 января в возрасте 70 лет

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Калининградский футбольный клуб "Балтика" рассмотрит варианты увековечивания памяти тренера Леонида Ткаченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Балтики".

Ткаченко умер 4 января в возрасте 70 лет.

"Леонид Иванович внес огромный вклад не только в развитие "Балтики", но и всего калининградского футбола. Безусловно, клуб рассмотрит варианты увековечивания памяти и Ткаченко, и Корнея Шперлинга, ушедшего из жизни в прошлом году", - сообщили в пресс-службе.

Ткаченко входил в тренерский штаб действующего наставника "Балтики" Сергея Игнашевича с 2022 года, в прошлом сезоне калининградская команда вышла в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Ткаченко был главным тренером "Балтики" с 1995 по 1998 год, с 2005 по 2006 год и в 2010 году. Также он был президентом клуба (1997-1998), спортивным директором (2010) и тренером-консультантом калининградской команды (2019-2022). Ткаченко является рекордсменом по числу матчей в качестве главного тренера "Балтики" (221).

Под руководством Ткаченко "Балтика" в 1995 году вышла в высший дивизион чемпионата России и в сезоне-1996 завершила турнир на седьмом месте, что является лучшим показателем в истории команды. Также Ткаченко был главным тренером харьковского "Металлиста" (1989-1992, 2000), саратовского "Сокола" (1999, 2002-2003), махачкалинского "Анжи" (2001-2002), петербургского "Динамо" (2007-2008).

Шперлинг умер 16 ноября 2023 года в возрасте 76 лет, он был главным тренером "Балтики" (1992-1993), а также тренером-консультантом (1994, 1997-1999). С 1994 по 1996 год Шперлинг находился в должности президента калининградского клуба.