Сборная Норвегии покинула элитный дивизион молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею

Ее место займет команда Казахстана

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сборная Германии обыграла норвежцев в овертайме со счетом 5:4 в матче за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в шведском Гётеборге.

В составе победителей шайбы забросили Кевин Бикер (10), Файт Освальд (29), Филлип Зинн (50), Никлас Хюбнер (51) и Мориц Элиас (61). У норвежцев отличились Ноа Стеен (17), Матс Бакке Ольсен (35, 57) и Микаэль Брандсегг-Нюгор (55).

Сборные Германии и Норвегии заняли последние места в группах A и B соответственно. В следующем розыгрыше молодежного чемпионата мира норвежцев заменит сборная Казахстана, которая в группе A первого дивизиона в пяти матчах одержала четыре победы и заняла первое место.

Позднее в четверг пройдут полуфинальные игры. Сборная Швеции сыграет с командой Чехии (начало - 17:00 мск), американцы встретятся с финнами (21:30 мск). Финал состоится 5 января.

Сборная России пропускает третий чемпионат мира подряд - Международная федерация хоккея отстранила российские команды от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.