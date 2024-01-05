Галлямов рассказал, как их пара с Мишиной отнеслась к победе на чемпионате России

По словам фигуриста, для них турнир был самым важным в жизни

ТАСС, 5 января. Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов отнеслись к прошедшему чемпионату России по фигурному катанию как к самому важному турниру в жизни. Об этом спортсмен рассказал "Спорт-Экспрессу".

На прошедшем в конце декабря турнире в Челябинске пара победила в соревновании спортивных пар с результатом 244,85 балла по сумме двух программ.

"Мы выиграли не все, так как скоро будет Спартакиада сильнейших, спасибо нашей федерации и Минспорту за такой формат, мы к ней скоро начнем усиленно готовиться, - сказал Галлямов. - Я лично никогда не бравирую своими победами, впереди много вершин, которые надо брать. Людям со стороны может показаться, что я стал очень заносчив, особенно в медиабаталиях, но это все выдумано. К прошедшему чемпионату России мы с Настей относились как к самому важному турниру в жизни, очень хочется, чтобы и к следующему мы относились так же. Как поется, "лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал".

Мишина и Галлямов также являются чемпионами России 2022 года, бронзовыми призерами Олимпиады в парном катании, чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021).