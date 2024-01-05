Рожков: паралимпийцы в пяти видах спорта имеют шанс попасть на Игры по приглашениям

В список входят бадминтон, бочча, конный спорт, пауэрлифтинг и фехтование

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Представители пяти паралимпийских видов спорта имеют шанс попасть на Игры в Париже с помощью системы двусторонних приглашений. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"В настоящее время шансы завоевать квоты остаются у спортсменов по 12 видам спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, пулевая стрельба, плавание, тхэквондо, триатлон, академическая гребля, теннис на колясках, настольный теннис и велоспорт, - сказал Рожков. - Представители еще пяти видов спорта смогут попасть Игры в Париже только через систему двухсторонних приглашений - это бадминтон, бочча, конный спорт, пауэрлифтинг и фехтование".

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе. Позднее Рожков заявил, что в Паралимпиаде смогут принять участие около 300 российских спортсменов. В октябре исполком МПК утвердил критерии по допуску спортсменов.

"После принятия решения о допуске ПКР начал взаимодействовать со всероссийскими олимпийскими федерациями по вопросам уточнения критериев у международных федераций, развивающих паралимпийские виды спорта, членами которых они являются, а также с международными федерациями по адаптивным видам спорта по вопросам участия атлетов из России в соревнованиях. Кроме этого, ПКР проводит активную работу по организации участия атлетов в соревнованиях под эгидой МПК", - добавил Рожков.

В декабре ПКР провел лицензирование спортсменов и отправил в МПК расширенные списки спортсменов и вспомогательного персонала по легкой атлетике, плаванию, пулевой стрельбе и пауэрлифтингу, которые планируют принять участие в мировых и региональных чемпионатах и санкционированных соревнованиях МПК в течение 2024 года.