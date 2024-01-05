Гончаренко отметила, что участие Туктамышевой внесет интригу в чемпионат России по прыжкам

Турнир пройдет в Москве с 19 по 22 января

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участие чемпионки мира по фигурному катанию 2015 года Елизаветы Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам должно как украсить турнир, так и внести в него интригу. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

В четверг об участии Туктамышевой на турнире ТАСС сообщил ее тренер Алексей Мишин. Спортсменка пропускает сезон-2023/24.

"Она опытный спортсмен, и ее присутствие не только украсит турнир, но и привнесет туда интригу. Мы не видим пока, какая у нее форма, и это будет сюрприз для нас, - сказала Гончаренко. - Потому что мы знаем, что Лиза владеет не только акселем в 3,5 оборота, но может порадовать и четверным прыжком".

По мнению специалиста, предстоящий турнир бы украсили участники сильнейшей разминки в женском одиночном катании на прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию. "Безусловно, хотелось бы увидеть на турнире Камилу Валиеву и четверной тулуп в ее исполнении, я все жду этого и думаю, что он все-таки у нее удастся, - сказала она. - Софью Муравьеву с ее тройным акселем, думаю, Аделия Петросян будет бороться со своим ультра-си. Я жду прекрасный от Камилы четверной тулуп. Чемпионат России показал, что девчонки у нас сильнейшие".

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 22 января. Изначально турнир должен был пройти в спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря 2023 года.