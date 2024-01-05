Пакьяо проведет поединок с тайбоксером Банчамеком

Бой состоится 20 апреля

ТАСС, 5 января. Бывший чемпион мира среди боксеров-профессионалов в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо 20 апреля проведет поединок со звездой тайского бокса Сомбатом (Буакхау) Банчамеком. Об этом сообщила таиландская промоутерская компания Fresh Air Festival.

Как ожидается, поединок состоится в провинции Нонтхабури к северу от Бангкока на стадионе Impact Arena. Организаторы отметили, что более подробная информация о бое будет дана в ходе пресс-конференции, которая состоится позднее в январе.

Исполнительный директор Fresh Air Festival Винит Летратаначай в июле прошлого года заявил, что Пакьяо и Банчамек будут боксировать в весовой категории до 70 кг в течение шести раундов по три минуты каждый с двухминутным перерывом между ними.

На счету 45-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге, 8 поражений и 2 ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Пакьяо на протяжении карьеры долгое время считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории, он входит в многочисленные рейтинги лучших боксеров в истории. 41-летний Банчамек считается в Таиланде одним из лучших бойцов в стиле муай-тай, он не раз становился чемпионом мира по тайскому боксу по разным версиям, а также дважды побеждал в международном турнире по кикбоксингу К-1 МАХ.