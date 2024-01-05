Жамнов считает, что тяжелый календарь в КХЛ в январе пойдет на пользу "Спартаку"

По мнению главного тренера красно-белых, команда получит хороший опыт в предстоящих матчах

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Наличие сильных соперников в календаре Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в январе должно помочь "Спартаку" в плане построения своей игры. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

"Спартак" в пятницу уступил на выезде ЦСКА со счетом 1:3. В январе красно-белым предстоит сыграть, в частности, с московским "Динамо" (7 и 27 января), СКА (12 января), нынешним лидером Восточной конференции "Металлургом" (14 января) и с финалистом Кубка Гагарина "Ак Барсом" (21 января).

"Мы не фокусируемся на том, чтобы выиграть Запад. Нам нужно убрать все минусы, акцентировать внимание на том, чего мы не должны делать, - сказал Жамнов. - Игры будут тяжелыми, и для нас это хорошо: опыта у многих игроков нет, и через эти игры мы хотим убрать минусы. Поэтому мы делаем акцент на каждом матче".

В четырех матчах в КХЛ с ЦСКА "Спартак" одержал победу только в одном. "Не сказал бы, что у нас есть комплекс этого соперника. Игра была интересной, равной, соперник использовал свои моменты, а мы нет. В начале матча чуть отошли от плана. Потом вернулись, начали плотнее играть с соперником", - подчеркнул он.

Каменев оказывался в нужном месте

Жамнов рассказал о состоянии травмированных лидеров команды нападающего Ивана Морозова и защитника Михала Чайковски. "Чайковски ближе к возвращению, чем Морозов. После 15 января по Ивану определимся", - отметил он.

"Сложная игра, поначалу особенно, мы нашли ключи, пропустили ненужный гол. В третьем периоде и особенно в его конце сыграли грамотно, оставили свои ворота в неприкосновенности", - сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Дубль в игре оформил Владислав Каменев. "Он оказался в нужном месте, сыграл очень хороший матч как центральный нападающий со всех точек зрения, хорошо распоряжался шайбой. Он наш лидер, должен играть так", - отметил Федоров.

В следующем матче красно-белые сыграют 7 января на выезде с московским "Динамо". Армейцы в этот же день примут "Куньлунь Ред Стар".