Порядин назвал проверкой для "Спартака" календарь матчей КХЛ в январе

Красно-белым предстоит дважды сыграть с московским "Динамо", по разу со СКА, "Металлургом" и "Ак Барсом"

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матчи "Спартака" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в январе являются важной проверкой для команды. Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Павел Порядин.

"Спартак" в пятницу уступил на выезде ЦСКА со счетом 1:3. В январе команде предстоит сыграть, в частности, с московским "Динамо" (7 и 27 января), СКА (12 января), нынешним лидером Восточной конференции "Металлургом" (14 января) и с финалистом Кубка Гагарина "Ак Барсом" (21 января).

"Это проверка нас, ну и нужно играть правильно - как мы умеем и играли раньше, не ошибаться и реализовывать моменты", - сказал Порядин.

Форвард стал автором единственной шайбы в матче с армейцами. "Приятно забивать голы, можно сказать, такой гол в новогоднюю ночь оттачивал, но сама игра была тяжеловатой. Обидно, что были моменты, соперник поддавливал. В любом случае ключевое - это реализация. Надо было правильно играть, не допускать ошибок с нашей стороны и ловить на этом соперника", - отметил форвард.

Порядин поделился впечатлениями от ЦСКА. "Может, перед Новым годом у них, видимо, был небольшой спад, но это хоккей. Всегда с ним интересно играть, ничего соперник нового не показал", - сказал он.