Сборная США в шестой раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

В финале американцы обыграли команду Швеции со счетом 6:2

ТАСС, 6 января. Сборная США со счетом 6:2 обыграла команду Швеции в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Соревнования проходили в шведском Гётеборге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Гейб Перро (17-я минута), Исаак Ховард (30, 35), Байум Зеев (42), Райан Леонард (57) и Рутгер Макгроарти (57). У проигравших отличились Отто Стенберг (23) и Йонатан Леккеримяки (40).

В матче за третье место сборная Чехии победила команду Финляндии (8:5). За две минуты до конца встречи чехи уступали сопернику со счетом 4:5, однако смогли четырежды отличиться в течение 50 секунд. Сборная Чехии во второй раз в новейшей истории завоевала бронзовые медали молодежного чемпионата мира, ранее команде удалось совершить подобное в 2005 году. До этого пять раз бронзовым призером турнира становилась команда Чехословакии (1977, 1984, 1989-1991).

Сборные США и Швеции во второй раз встречались в финале молодежного чемпионата мира. В 2013 году в Уфе американцы одолели соперника со счетом 3:1. В 2023 году команды встречались в матче за третье место, победу одержала сборная США (8:7 после овертайма).

Американские хоккеисты в шестой раз выиграли молодежный чемпионат мира, ранее сборная США становилась победителем соревнований в 2004, 2010, 2013, 2017 и 2021 годах. По числу побед американцы вышли на чистое третье место, обойдя по этому показателю финнов, в активе которых пять чемпионских титулов. Рекордсменом является сборная Канады (20 побед), на втором месте располагается сборная России (13).

Сборная России (включая выступление команды СССР) является рекордсменом молодежных чемпионатов мира по количеству завоеванных медалей - 37, на втором месте идет команда Канады (35), которая на прошедшем турнире уступила чехам на стадии четвертьфинала. Российские хоккеисты пропустили третье молодежное первенство подряд - Международная федерация хоккея отстранила российские команды от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.