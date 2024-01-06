Диниза уволили с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу

В июле с тренером "Флуминенсе" был заключен контракт на один год

ТАСС, 6 января. Фернандо Диниз освобожден от должности главного тренера сборной Бразилии по футболу. Об этом сообщил портал Globo.

Отмечается, что данное решение принял глава Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес, который сообщил о нем президенту "Флуминенсе" Марио Биттенкуру. Диниз совмещал посты главного тренера национальной команды и бразильского клуба.

Динизу 49 лет, он был назначен на занимаемую должность в июле 2023 года, с ним был заключен контракт на один год. В 2023 году под его руководством "Флуминенсе" стал победителем Кубка Либертадорес и дошел до финала клубного чемпионата мира.

Вместе с Динизом сборная Бразилии провела шесть матчей, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. Бразильцы имеют серию из четырех матчей без побед. В квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная Бразилии занимает шестое место с 7 очками по итогам шести туров.