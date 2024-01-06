Глава ФТАР уверен, что призер чемпионата мира Сотиева не употребляла допинг сознательно

Призера чемпионата мира 2021 года по тяжелой атлетике Яну Сотиеву дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года по тяжелой атлетике Яна Сотиева, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, не имела намерений употреблять допинг. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Сотиева, в активе которой есть золото чемпионата России - 2023, была дисквалифицирована на два года после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) метилгексанамин, который относится к классу стимуляторов. Дисквалификация спортсменки истечет 7 сентября 2025 года.

"Федерация не является участником разбирательства, поэтому не обладает сведениями о подробностях дела и об основаниях снижения санкции, - заметил Агапитов. - Вместе с тем федерация приветствовала и приветствует строгое соблюдение антидопинговых правил всеми субъектами спорта без каких-либо исключений. Уверен, что намерений нарушать правила у спортсменки не было и нет. Очевидно, где-то с чьей-то стороны была ошибка"

Сотиевой 21 год, она завоевала бронзу чемпионата мира в 2021 году в Ташкенте в весовой категории до 76 кг. Также на ее счету серебро чемпионата Европы 2021 года в Москве.

Ранее за употребление метилгексанамина отбывали дисквалификации обладатель золотой медали Олимпиады-2012 волейболист Дмитрий Мусэрский, неоднократный чемпион и рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников и двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в составе сборной Германии Эви Захенбахер-Штеле. По мнению этих спортсменов, запрещенный препарат попал в их организм случайным путем через пищу или после употребления биологически активных добавок (БАД).