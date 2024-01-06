Тардиф прокомментировал итоги прошедшего молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США выиграла турнир, победив в финале команду Швеции

ТАСС, 6 января. Прошедший молодежный чемпионат мира по хоккею запомнится хорошей организацией и несколькими турнирными сюрпризами. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

"Победила лучшая команда, - сказал Тардиф. - Мы увидели много интересных матчей. Было несколько сюрпризов. Много людей на трибунах, действительно хорошая организация, атмосфера чемпионата мира".

Победу на молодежном чемпионате мира, который прошел в Швеции, одержала команда США, переигравшая в финале шведов (6:2). Бронзовые награды достались сборной Чехии.