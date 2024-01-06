Хоккеист "Торпедо" Атанасов пройдет дополнительное обследование

Василий Атанасов получил травму в матче против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар"

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" Василий Атанасов пройдет дополнительное обследование. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Кирилл Князев.

В четверг нижегородское "Торпедо" в овертайме одержало победу над китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" (3:2). В начале первого периода Атанасов столкнулся с соперником и упал на лед, подвернув ногу. Врачи уже провели обследование игрока.

"Василий находится под контролем клубных врачей. Как только спадет отек, будет проведено дополнительное обследование", - сказал Князев.

21-летний Атанасов получил сотрясение мозга в матче за команду "Россия 25" на Кубке Первого канала в середине декабря. Он набрал больше всех зрительских голосов при выборе участников Матча звезд КХЛ, который прошел 9-10 декабря в Санкт-Петербурге. Нападающий является вторым бомбардиром "Торпедо" в сезоне, набрав по системе "гол+пас" 39 очков (19+20).