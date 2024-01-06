Рид Буше установил рекорд "Авангарда" по шайбам за один чемпионат в КХЛ

В матче против тольяттинской "Лады" американский форвард забросил 32-ю шайбу в текущем чемпионате

ТАСС, 6 января. Американский нападающий омского "Авангарда" Рид Буше забросил 32-ю шайбу в текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги и стал рекордсменом клуба по этому показателю.

Буше отличился в домашнем матче против тольяттинской "Лады". Хоккеист обновил свое достижение - в сезоне-2022/23 он отличился 31 раз. Также 31 шайбу за чемпионат удавалось забросить чешскому форварду Роману Червенке (сезон-2010/11).

Буше 30 лет, он выступал за "Авангард" в сезоне-2020/21, став победителем Кубка Гагарина. Затем он перешел в ярославский "Локомотив", однако вернулся в омский клуб в июне 2022 года. В предыдущем сезоне Буше стал третьим снайпером регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче "Авангард" - "Лада" во втором периоде 4:0 в пользу хозяев.