Джонс-младший считает, что бокс невозможно исключить из мирового спортивного движения

В июне сессия МОК исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация не смогла решить финансовые и управленческие проблемы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Бокс будет сохранен в мировом спортивном движении, ничто не способно его исключить. Такое мнение высказал ТАСС бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс - младший.

"Бокс невозможно исключить из мирового спортивного движения. Это спорт мира, классический спорт. Никакая политика этого не нарушит", - сказал Джонс.

С конца 2020 года Международную ассоциацию бокса (IBA) возглавляет россиянин Умар Кремлев. Организация отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений.

В июне сессия МОК большинством голосов исключила IBA из олимпийского движения, поскольку международная федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Задачу по организации и проведению олимпийского боксерского турнира на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК, в организации отметили, что вид спорта должен остаться в программе Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.