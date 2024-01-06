Зимятов считает предателями иностранных лыжников за их отношение к россиянам

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Иностранные лыжники повели себя как предатели после лишения российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.

Российские лыжники были отстранены от соревнований в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

"Я сейчас не слежу за международными соревнованиями, - сказал Зимятов. - Им даже лучше, что наши не выступают. Я их вообще считаю предателями, они предали российских спортсменов. Мы вроде все дружили, но как они поступили на этапе Кубка мира? Они просто выгнали нашу команду, в итоге ей пришлось возвращаться через Мурманск, это позор. Я никогда не думал, что современная европейская цивилизация может себя вести так некрасиво".

"Поэтому мне неинтересно следить за их соревнованиями, принципиально", - подчеркнул он.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сохраняет отстранение российских и белорусских спортсменов, к соревнованиям их не допускают даже в нейтральном статусе.