"Филадельфия" обыграла "Калгари" в матче НХЛ. Замула набрал одно очко

Российский защитник "Филадельфии" сделал результативную передачу

ТАСС, 6 января. "Филадельфия" со счетом 3:2 обыграла "Калгари" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Морган Фрост (25-я минута), Шон Кутюрье (37) и Трэвис Конекни (43). У гостей отличились Джонатан Юбердо (22) и Маккензи Уигар (30). Российский защитник "Филадельфии" Егор Замула записал на свой счет результативную передачу.

Хоккеисты "Филадельфии" положили конец четырехматчевой серии поражений. Теперь команда занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 46 очками в 39 матчах. На счету "Калгари" 39 очков в 39 встречах, клуб идет на шестой строчке в Тихоокеанском дивизионе. У канадской команды прервалась серия из трех побед.

В следующем матче "Филадельфия" 9 января примет "Питтсбург". "Калгари" двумя днями ранее на выезде сыграет с "Чикаго".