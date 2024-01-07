Рафаэль Надаль заявил, что отказался от участия в Australian Open

Теннисист вернется в Испанию, чтобы пройти курс лечения

ТАСС, 7 января. Испанец Рафаэль Надаль отказался от участия в Australian Open. Об этом теннисист написал в своем аккаунте в X (ранее - Twitter).

"Привет всем, во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня волноваться, - написал Надаль. - Как только я добрался до Мельбурна, у меня была возможность сделать МРТ, мне диагностировали микроразрыв мышцы, но не в той части, где была травма, и это хорошая новость. На данный момент я не готов выступать на максимальном уровне подготовки в пятисетовых матчах. Я лечу обратно в Испанию, чтобы встретиться с врачом, пройти курс лечения и отдохнуть".

В январе Надаль впервые с 2023 года сыграл на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов, уступив в третьем круге австралийцу Джордану Томпсону. В прошлом году провел четыре матча, в которых одержал лишь одну победу. 18 мая Надаль на специальной пресс-конференции заявил, что из-за травмы не сможет играть несколько месяцев, в том числе не выступит на Открытом чемпионате Франции 2023 года. Он также отметил, что 2024 год может стать последним в его профессиональной карьере.

Надалю 37 лет, на данный момент он занимает 672-е место в рейтинге ATP. На его счету 92 победы на турнирах под эгидой организации, в том числе 22 - на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году Надаль победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Лопесом - в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.