Хоккеист "Торпедо" Атанасов восстановится от травмы до конца февраля

Нападающий "Торпедо" Василий Атанасов 4 января получил травму в матче против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар"

ТАСС, 7 января. Восстанавливающийся от травмы нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" Василий Атанасов должен приступить к тренировкам к концу февраля. Об этом в эфире "КХЛ ТВ" заявил главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов.

В четверг нижегородское "Торпедо" в овертайме одержало победу над китайский клубом "Куньлунь Ред Стар" (3:2). В начале первого периода Атанасов столкнулся с соперником и упал на лед, подвернув ногу. Агент игрока Кирилл Князев сообщил, что хоккеист пройдет дополнительное медобследование.

"Новость не такая плохая. Ожидаемое возвращение на лед - через 4-6 недель. У него небольшое повреждение связок, небольшая трещина, но он парень профессиональный. Верю, что восстановление пройдет успешно, и мы ожидаем его на льду в конце февраля ", - сказал Ларионов.

В середине декабря 21-летний Атанасов получил сотрясение мозга в матче за команду "Россия 25" на Кубке Первого канала. Он набрал больше всех зрительских голосов при выборе участников Матча звезд КХЛ, который прошел 9-10 декабря в Санкт-Петербурге. Нападающий является вторым бомбардиром "Торпедо" в сезоне, набрав по системе "гол+пас" 39 очков (19 шайб + 20 голевых передач).