Промоутеры Top Rank заинтересованы в поединке Бетербиев - Бивол

Ранее боксеры неоднократно высказывали желание провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Промоутерская компания Top Rank заинтересована в проведении поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Об этом ТАСС сообщил глава компании Боб Арум.

Ранее боксеры неоднократно высказывали желание провести поединок. Менеджер Бивола Вадим Корнилов отмечал, что бой может пройти весной 2024 года.

"Да, мы заинтересованы в таком большом бое. Мы обсудим его после ближайшего поединка Артура", - сказал Арум.

Бетербиев 14 января в Канаде проведет бой против британца Каллума Смита. Россиянин является чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO). В послужном списке 38-летнего Бетербиева 19 побед (19 нокаутом), ни одного поражения.

Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В активе 33-летнего боксера 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения.