Сборная Белоруссии обыграла россиян и стала победителем Кубка дружбы по гандболу

Российская команда заняла третье место, одержав одну победу в трех играх

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сборная России по гандболу уступила команде Белоруссии в матче заключительного, третьего тура Кубка дружбы. Турнир проходил в Москве.

Встреча завершилась со счетом 32:31 в пользу белорусов. В другом матче молодежная сборная России со счетом 27:29 проиграла команде Ирана.

Сборная Белоруссии выиграла Кубок дружбы, одержав победы во всех трех матчах. Иранцы победили в двух играх и заняли второе место на турнире. Национальная сборная России стала третьей с одной победой, молодежная российская команда заняла последнее место, завершив турнир без побед.

В первом туре сборная России со счетом 41:22 обыграла молодежную российскую команду, а сборная Белоруссии победила команду Ирана (29:28). Во втором туре обе российские команды проиграли: национальная сборная - иранцам (26:29), а молодежная - белорусам (29:45).