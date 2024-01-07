Сборная Германии выиграла теннисный турнир United Cup

В финале немцы выиграли у поляков со счетом 2-1

ТАСС, 7 января. Сборная Германии со счетом 2-1 обыграла команду Польши в финальном матче теннисного турнира United Cup. Соревнование прошло в австралийском Сиднее под эгидами Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

В первой встрече противостояния первая ракетка мира Ига Свёнтек вывела польскую сборную вперед, разгромив победительницу трех турниров Большого шлема Анжелику Кербер со счетом 6:3, 6:0. Во втором поединке поляк Хуберт Хуркач уступил олимпийскому чемпиону Токио немцу Александру Звереву - 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 4:6. На тай-брейке второго сета Хуркач не смог реализовать двойной матчбол.

В решающей встрече в смешанном разряде Лаура Зигемунд и Зверев одержали победу над Свёнтек и Хуркачем - 6:4, 5:7, 10:4.

Турнир United Cup проводился на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнования составил $5 млн. Матчи турнира также принимал другой австралийский город - Перт. United Cup является рейтинговым турниром, на нем каждый игрок может заработать до 500 очков. Это соревнование проводится второй сезон, в теннисном календаре оно заменило Кубок ATP - похожий по формату турнир, проводившийся с 2020 по 2022 год, в котором участвовали только мужчины. Победителем прошлого розыгрыша стала сборная США.

Российские и белорусские теннисисты в настоящее время отстранены от командных соревнований, но могут выступать на турнирах ATP и WTA как нейтральные спортсмены.