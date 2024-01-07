Футболист "Ариса" Кокорин забил гол в матче чемпионата Кипра против "Омонии"

На счету россиянина три мяча в нынешнем сезоне чемпионата Кипра

ТАСС, 7 января. "Арис" со счетом 2:0 обыграл "Омонию" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Кипра по футболу.

Забитыми мячами отметились Кажу (29-я минута) и Александр Кокорин (45+5). На 66-й минуте был удален футболист хозяев Мамаду Сане.

Гол в ворота "Омонии" стал для Кокорина третьим в текущем сезоне чемпионата страны. Ранее он оформил дубль в гостевой встрече против АЕЛа 4 декабря (4:0). На счету россиянина также два гола в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, он по разу поразил ворота чешской "Спарты" и испанского "Бетиса" в выездных встречах.

"Арис" и "Омония" набрали по 35 очков в 18 матчах чемпионата Кипра. "Арис" занимает третье место, в следующем туре команда 14 января на выезде сыграет с "Аполлоном". "Омония" уступает по дополнительным показателям и идет четвертой, 13 января команда примет "Доксу".