Махачев проведет защиту титула UFC против победителя боя Оливейра - Царукян

Чарльз Оливейра и Арман Царукян встретятся 13 апреля на турнире UFC 300

ТАСС, 8 января. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев проведет защиту чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против победителя противостояния между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином армянского происхождения Арманом Царукяном. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт в своем аккаунте в X (ранее - Twitter).

"[Турнир] UFC 300. Первый номер рейтинга легкого веса Чарльз Оливейра встретится с четвертым номером Арманом Царукяном в претендентском поединке", - сказал Уайт, добавив, что победитель противостояния проведет бой с Махачевым за чемпионский пояс летом.

Турнир UFC 300 пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе.

На счету 27-летнего Царукяна 21 победа и 3 поражения. На счету 34-летнего Оливейры 34 победы и 9 поражений. Махачев удерживает чемпионский пояс UFC в легком весе с октября 2022 года, победив тогда Оливейру болевым приемом.