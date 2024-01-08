Старт сезона-2024/25 РПЛ запланировали на 19 июля

Первая часть сезона продлится до 15 декабря

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Начало сезона-2024/25 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) запланировано на 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Первая часть сезона продлится до 15 декабря 2024 года. Первый тур нынешнего сезона стартовал 21 июля 2023 года. Старт нового сезона Кубка России запланирован на 23 июля.

После 18 туров в турнирной таблице нынешнего сезона РПЛ лидирует "Краснодар", набравший 38 очков. Второе место занимает петербургский "Зенит" (36 очков), третье - московское "Динамо" (32).