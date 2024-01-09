Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Аделаиде

Россиянка в первом матче на турнире в двух сетах обыграла американку Клэр Лю

ТАСС, 9 января. Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Клэр Лю в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Касаткиной, не имеющей номера посева на турнире. Изначально соперницей россиянки должна была стать представительница Германии Анжелика Кербер, получившая от организаторов турнира специальное приглашение, но та снялась с соревнований. Лю пробилась в основную сетку через квалификацию. Во втором круге Касаткина сыграет с соотечественницей Анной Калинской, которая в первом круге обыграла чешку Барбору Крейчикову. Также во второй круг турнира вышла россиянка Вероника Кудерметова, во вторник победившая американку Эшлин Крюгер - 6:2, 7:5.

Касаткиной 26 лет, она занимает 15-е место в рейтинге WTA, на ее счету 6 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

23-летняя Лю занимает 104-е место в мировом рейтинге. На счету американки нет побед на турнирах под эгидой WTA. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше второго круга.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Общий фонд соревнований составляет $922,5 тыс. Турнир проводится с 2020 года, действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич.