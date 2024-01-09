Умер лучший бомбардир в истории футбольного клуба "Памир" Манасян

Ему было 65 лет

ТАСС, 9 января. Бывший футболист душанбинского "Памира" (сейчас - ЦСКА Душанбе), петербургского "Зенита" и сборной Таджикистана Вазген Манасян умер на 66-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

"На 66-м году ушел из жизни ветеран таджикского футбола, легендарный нападающий душанбинского "Памира", бывший тренер национальной сборной Таджикистана Вазген Игнатович Манасян. Федерация футбола Таджикистана выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении федерации.

Манасян выступал за "Памир" с 1980 по 1992 год, за это время он провел за команду 425 матчей и забил 123 гола, что делает его лучшим бомбардиром в истории клуба. В 1988 году "Памир" вышел в высший дивизион чемпионата СССР по футболу, в котором выступал до прекращения существования турнира. В 1992 году Манасян провел один матч за сборную Таджикистана. С 2013 по 2015 год он был помощником главного тренера национальной командой.

В период игровой карьеры Манасян выступал за петербургский "Зенит", за который провел 4 матча в чемпионате России 1992 года, а также был игроком украинской "Нивы". Он был главным тренером российских клубов "Волочанин-Ратмир" и "Новороссийск" (сейчас - "Черноморец").