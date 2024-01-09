Чемпионка мира гимнастка Пасека будет работать тренером в одном из клубов Дубая

Двукратная чемпионка мира отметила, что контракт будет заключен на год

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Мария Пасека намерена продолжить свою тренерскую карьеру в Дубае, где будет работать с начинающими атлетками. Об этом Пасека сообщила ТАСС.

С октября 2022 года по август 2023 года Пасека вместе с еще одной россиянкой Татьяной Набиевой работала в Китае, где тренировала гимнасток из сборной этой страны.

"Теперь я буду работать в одном из клубов в Дубае, тренировать маленьких детей, которые делают только первые шаги в гимнастике, - сказала Пасека. - Сейчас идет оформление документов, мы договорились с работодателем, что заключим контракт на год, но после первых шести месяцев снова встретимся и обсудим возможность продолжения сотрудничества. Все-таки летом в Эмиратах очень жарко, а я такую погоду тяжело переношу. Думаю, что после 20 января все документы будут готовы и я отправлюсь туда".

В начале ноября Пасека была назначена исполняющей обязанности директора отделения "Севастопольский" московской школы "Самбо-70".

"Я проработала на этом посту примерно две недели и потом приняла решение уйти. Поняла, что это пока не мое. Было бы мне лет 35-40, то я, наверно, смогла бы ходить по строгому графику с 9 до 18 и заниматься бумажной работой. Но, имея интересные предложения поработать тренером, пусть и за границей, я не готова терять возможность набраться еще больше тренерского опыта", - призналась собеседница ТАСС, добавив, что ее также приглашали на работу в США.

Пасеке 28 лет. На ее счету три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр. Она выиграла два золота чемпионатов мира в опорном прыжке (2015, 2017), а также серебро мирового первенства в командном многоборье (2019). Пасека - трехкратная чемпионка Европы (2010, 2015, 2019).